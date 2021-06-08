شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / مع دخول الصيف .. كيف تحسب سعة المكيف قبل الشراء ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاح المركز السعودي لكفاءة الطاقة للمستهليكن طريقة حساب سعة تبريد المكيف التقديرية ، وذلك عبر موقعها الإلكتروني https://taqa.gov.sa/، من خلال حساب مساحة المكان بالعرض والطول، ويوصي المركز أهمية إجراء العملية الحسابية قبل عملية الشراء من أجل أن يتم اختيار ما يناسب المكان.

وبين المركز أن جهاز التكييف أكثر الأجهزة المنزلية استخداماً واستهلاكاً للطاقة الكهربائية خاصة خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها معظم مناطق المملكة.