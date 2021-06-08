شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران تسيّـر رحلاتها إلى 65 وجهة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أعلنت الاتحاد للطيران في تحديث لها عن تشغيل رحلاتها إلى 65 وجهة في 44 دولة حول العالم، ومنها 6 وجهات مخصصة للشحن.

وتعتزم الناقلة تشغيل رحلات إضافية إلى شبكة وجهات الاتحاد للطيران خلال الأسابيع القادمة: استئناف تشغيل وجهة الرباط - 23 يونيو/حزيران، استئناف تشغيل وجهة بوكيت - 1 يوليو. وتسيير 3 رحلات موسمية جديدة في صيف 2021 لأول مرة إلى كل من: ميكونوس - 8 يوليو، و سانتوريني - 9 يوليو، ومالقة - 9 يوليو القادم. وبذلك يصل عدد الرحلات الموسمية في فترة الصيف إلى 12 رحلة في الأسبوع.

ممر السفر الآمن

ومع إطلاق ممر السفر الآمن بين الإمارات واليونان، يحصل المسافرون الذين تلقوا لقاح كوفيد-19 على المزيد من الخيارات للسفر من دون الحاجة للحجر الصحي؛ حيث سيتمكنون من الاستمتاع بالعطلة الصيفية مع زيارة ميكونوس المعروفة بأطباقها المتوسطية اللذيذة وسانتوريني الشهيرة بمنازلها المربعة ذات الأسطح الزرقاء. وتأتي هذه الرحلات التي لا تستغرق أكثر من أربع ساعات ونصف الساعة لتكّمل الخدمة الحالية إلى أثينا. و مع استعداد إسبانيا لاستقبال المسافرين الذين تلقوا اللقاح ابتداء من 7 يونيو/حزيران 2021، ستطلق الاتحاد للطيران رحلتين أسبوعيتين إلى مالقة بين 9 يوليو و15 سبتمبر 2021 على متن طائرة بوينج 787-9 دريملاينر، التي تقدّم خيارات المقاعد السياحية الرحبة والسياحية مع مقعد مجاور شاغر. و ستوفرّ هذه الخدمة خيارات سفر أكبر وأكثر سلاسة للمسافرين في رحلات استجمام بين الإمارات وإسبانيا، مع خدمة الاتحاد لثلاث وجهات بين الدولتين وهي برشلونة، مدريد ومالقة. الرحلات الموسمية تشغل يومين في الأسبوع وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر/أيلول، وتتوفر جميع التفاصيل ومواعيد الرحلات وخيارات الحجز على الموقع الإلكتروني أو عن طريق الاتصال بمراكز الاتصال التابعة للاتحاد للطيران. ومع تخفيف القيود على السفر واعتماد الممرات الآمنة، تستمر الاتحاد للطيران بزيادة عدد الرحلات والخدمات عبر شبكة وجهاتها، ليكون الإعلان بتشغيل الرحلات الموسمية الجزر اليونانية ومالقة إضافة إلى الخدمات التي استؤنفت مؤخراً إلى أثينا، الدار البيضاء، نيروبي، بوكيت، الرباط والسيشل.

عدد الوجهات

الوجهات التي على شبكة الاتحاد للطيران ولا تلزم بالحجر الصحي على الوجهتين هي، روسيا، الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية، البحرين، اليونان، جزر السيشل، إسبانيا. تخضع بعض الوجهات لاشتراطات الحصول على لقاح كورونا والقائمة في تحديث مستمر.

وفي يوليو/ تموز 2021، تعتزم الاتحاد للطيران تشغيل طاقتها الاستيعابية للمقاعد إلى ما يقارب النصف مقارنة بالطاقة الاستيعابية للمقاعد قبل الجائحة.

خدمة «معتمد للسفر»

وأطلقت الاتحاد للطيران مؤخراً خدمة «معتمد للسفر»؛ لتسهيل تجربة السفر وتوفير المزيد من راحة البال للضيوف من خلال السماح لهم بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بكوفيد-19 قبل الوصول إلى المطار.

ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة «مُعتَمَد للسفر» لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار. للاستفادة من الخدمة، يمكن للضيوف التسجيل من خلال زيارة صفحة «إدارة حجزي»؛ للحصول على كافة المعلومات حول كيفية تقديم الوثائق المطلوبة.

يذكر أنه بالنسبة لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد الراغبين في استخدام أميالهم المكتسبة، تعد ميكونوس، سانتوريني ومالقة أفضل الوجهات؛ حيث يمكنهم الاستعاضة بالأميال عن المقاعد المخصصة لهم بأسعار مخفضة والاستفادة من العروض المختلفة التي يقدمّها شركاء برنامج الولاء. للاستفادة من خدمة «مُعتَمَد للسفر»، يمكن للضيوف التسجيل عبر النقر على رابط «إدارة حجزي»؛ حيث تتوفر معلومات إضافية حول كيفية تقديم وثائقهم، وبعد التأكد من صحتها واكتمالها من قبل فريق خدمة «مُعتَمَد للسفر»، سيستلمون بريداً إلكترونياً، يؤكد نجاحهم في حال تلبيتهم للشروط الحكومية المطلوبة. أما في حال كان طلب التقديم غير مستوفٍ للشروط المطلوبة فسيطلب من الضيف إعادة تقديم الوثائق بعد التأكد من استكمالها. علماً بأنه يمكن للضيوف التحقق من حالة «مُعتَمَد للسفر» الخاصة بهم واستخدام تلك الخدمة في أي وقت عبر زيارة صفحة «إدارة حجزي» على الموقع الإلكتروني للشركة.

تتوفر خدمة «مُعتَمَد للسفر» لكافة الضيوف المغادرين من أبوظبي اعتباراً من 12 مايو/ أيار 2021 إلى أي وجهة (باستثناء الصين)، كما ستتوفر على الرحلات المغادرة من عمّان وبيروت ودكا ومانيلا في وقت لاحق. مزيد من التطورات قيد العمل لتوفير الخدمة في وجهات أخرى.