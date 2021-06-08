شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الإسلامي» ضمن قائمة أقوى 100 شركة بالمنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حلّ مصرف الشارقة الإسلامي ضمن قائمة مجلة فوربس العالمية السنوية لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021، التي تضم أكبر الشركات في المنطقة وأكثرها نجاحاً في مختلف القطاعات، وفق معايير محددة تشمل القيمة السوقية، وحجم المبيعات، وصافي الأرباح، وإجمالي الأصول.

وبحسب القائمة التي نشرتها «فوربس»، تم تصنيف مصرف الشارقة الإسلامي ضمن قائمة أكثر 100 شركة قوة ونجاحاً على مستوى المنطقة، حيث حقق المصرف إيرادات وصلت إلى 548 مليون دولار أمريكي مع نهاية العام 2020، في حين بلغت الأرباح 110 ملايين دولار، بينما وصلت القيمة السوقية إلى 1.2 مليار دولار، في حين بلغت الأصول 14.6 مليار دولار.

نجاح الإستراتيجية

قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «إن إدراج مصرف الشارقة الإسلامي ضمن قائمة مجلة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط، يشكل إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها المصرف خلال العام الماضي، وهو جزء لا يتجزأ من نجاح إمارة الشارقة الذي يعكس رؤية وتطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بناء اقتصاد تنافسي قوي، يلبي احتياجات المجتمع وفق أرقى وأفضل المعايير المتبعة عالمياً، في سبيل ازدهار ونجاح منظومة الاقتصاد الكلي القائمة على الابتكار والمعرفة والتميز».

وأضاف: «على مدار العام الماضي نجح المصرف في مواءمة استراتيجيته لتتماشى مع طبيعة المتغيّرات الاقتصادية التي فرضتها الظروف الاستثنائية الراهنة بما يخص كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، وهو اعتراف دولي بالمكانة التي وصل إليها المصرف وبمستوى الخدمات التي يقدمها، كما أنه يمثل حافزاً إضافياً لمضاعفة الجهود، ويعكس تفاني فريق العمل الذي بذل أقصى جهد ممكن للتسهيل على العملاء خلال هذه الأوقات الاستثنائية».

مركز مالي قوي

عكس أداء مصرف الشارقة الإسلامي خلال العام 2020 مكانة مركزه المالي وقوة أدائه في ظل الظروف الاقتصادية غير المسبوقة التي يمر بها العالم بسبب جائحة «كوفيد-19»، ويتمتع المصرف بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية ديسمبر 2020 نحو 7.6 مليار درهم، ما يمثل 14.3% من إجمالي موجودات المصرف. وبلغ معدل كفاية رأس المال وفقاً لمقررات «بازل 3» 21.46 %. وتنويعاً لاستخدامات محفظة المصرف التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية واتباع سياسة الائتمان الحكيمة التي تأخذ بعين الاعتبار آثار التقلبات السوقية على عمليات المصرف، فقد ارتفع إجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء بنسبة 16.4% لتصل إلى 29.3 مليار درهم بنهاية عام 2020 مقارنة بمبلغ 25.1 مليار درهم عن نهاية عام 2019. كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 23% ليصل إلى 33.6 مليار درهم مقارنة بـ27.3 مليار درهم بنهاية عام 2019.

ولاقت عملية إصدار المصرف صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين المحليين والعالميين، ما جعل تلك الصكوك تحصل على تصنيف A- من قبل ستاندرد آند بورز مع ارتفاع طلبات الاكتتاب بأكثر من 7 مرات ضعف الإصدار إلى ما يزيد على 3.6 مليار دولار، ويعتبر هذا هو الإصدار الثامن من صكوك المصرف بعد إطلاق أول صكوك في عام 2006 الأمر الذي يعكس مكانة المصرف وسمعته القوية كمصدر ائتمان على الجودة في سوق المال والثقة التي يحظى بها في الأسواق المالية.

التحول الرقمي

أطلق مصرف الشارقة الإسلامي خلال 2020 استراتيجية طموحة للتحول الرقمي تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الإبداع في جميع القطاعات، وقد تضمنت الاستراتيجية العامة تطوير قنوات المصرف الذكية واعتماد أنظمة محدثة وإطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز استخدام وسائل التقنية الحديثة وتحسين التجربة المصرفية الشاملة للعملاء.

واشتملت استراتيجية المصرف للتحول الرقمي على إطلاق العديد من الخدمات المصرفية الذكية، إما من خلال موقعه الإلكتروني أو من خلال تطبيقاته الذكية ما مكن العملاء من إجراء معاملاتهم عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة الفروع فعليًا، وتشمل هذه الخدمات الذكية «الإعداد الرقمي» الذي يمكن العملاء من الاستفادة من عدد كبير من الخدمات وإتمام جميع معاملاتهم من المنزل أو المكتب في بضع خطوات بسيطة للغاية.

ويعد مصرف الشارقة الإسلامي من صفوة البنوك القليلة في دولة الإمارات التي قامت بتحديث شبكة أجهزة الصراف الآلي القديمة وأجهزة الإيداع النقدي / الشيكات بأجهزة متطورة تستخدم أحدث التقنيات لتوفير الراحة للعملاء.

حلول مبتكرة

حاز مصرف الشارقة الإسلامي العديد من الجوائز الاقليمية المرموقة تقديراً لحلوله الرقمية المبتكرة وخدماته المتميزة، بما في ذلك جائزة بنك ويلز فارغو الأمريكي للتميّز في المعاملات المصرفية للتحويلات، وجائزة «تقييم تميّز الوسطاء – فئة الخمس نجوم»، وجائزة أفضل صفقة لمؤسسة مالية من مجلة «جلوبال كابيتال»، وجائزة أفضل مركز «خدمة العملاء» في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل إدارة لعلاقات العملاء في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل برنامج لصوت العميل ضمن جوائز مراكز الاتصال في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل بيت لهيكلة الصكوك، وجائزة أفضل مصرف إسلامي في هيكلة الصكوك، وجائزة المؤسسات الرائدة في مجال توطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أبرز الجوائز المحلية مثل جائزة الشيخ خليفة للامتياز، وجائزة دبي للجودة، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، وجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، وجائزة الشارقة للعمل التطوعي وغيرها العديد من الجوائز التي تؤكد على قوة ومكانة المصرف.

يحرص مصرف الشارقة الإسلامي على المحافظة على أعلى مستوى من خدمة العملاء، وعلى تحقيق قيمة مضافة لمنتجاته من خلال وجود فريق متخصص، يلبي احتياجات العملاء المختلفة في كل مكان وفي أي وقت، إضافة إلى توفير كافة الخدمات المصرفية العالمية والتسهيلات، التي صُمِّمت لتلبية مُتطلَّبات قاعدة عُملاء التجزئة والشركات خلال الفترة الحالية لدعم جهود الدولة لاحتواء فيروس كورونا تحت شعار نلتزم لننتصر، وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 الرامية للوصول إلى اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، وضمن استراتيجية المصرف في مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، واستخدام أحدث التقنيات الرقمية في العمل المصرفي المعتمدة عالمياً.