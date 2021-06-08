شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ «جي إف إتش» تستحوذ على مدرسة في تونس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة: ”الخليج 365”

أعلنت «بريتس التعليمية»، منصة التعليم الاستثمارية المملوكة لمجموعة «جي إف إتش المالية»، الاستحواذ على المدرسة البريطانية الدولية في تونس «المدرسة»، في إطار التوسع في وجود المجموعة في السوق التونسي.

ومن خلال عملية الاستحواذ هذه سوف تمتلك «بريتس التعليمية» ما نسبنه 70% في هذه المدرسة وسوف تدعم خططاً لإنشاء فرع آخر للمدرسة في مشروع خليج تونس، حيث يواصل هذا المشروع المتميز التقدم في الإنجاز بهدف توفير وجهة تجارية وسكنية عالمية المستوى وشاملة لكافة المرافق العصرية المتطورة.

وفي هذا الإطار، فإنه سوف يتم تطوير الحرم المدرسي الثاني على أعلى مستوى من الحداثة شاملةً لمرافق السكن الداخلي لتلبية حاجة الطلبة من داخل تونس وخارجها.

وقد تأسست المدرسة البريطانية الدولية في تونس في شهر سبتمبر من العام 2012، وتقع في قلب المجتمع البريطاني في تونس، كما تعتبر أول مدرسة في تونس تقوم على نظام التعليم البريطاني وتوفر خدماتها التعليمية للطلبة من مرحلة الحضانة حتى المرحلة الثانوية، كما تقوم المدرسة بتدريس المقرر الوطني لإنجلترا وويلز إضافة إلى الأنشطة المدرسية الأخرى لتعليم الطلبة الذين تتراوح أعمارهم من 3-18 عام.

وقالت فاطمة كمال الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ«بريتس التعليمية»: يسعدنا الإعلان عن توسع آخر لتواجد المجموعة في تونس من خلال الاستحواذ الاستراتيجي على مدرسة دولية تحتل مكانة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتضم المراحل التعليمية الثلاث، حيث يأتي هذا الاستثمار تماشياً مع التزام مجموعة «جي إف إتش المالية» القوي تجاه السوق التونسي.

وقالت مريم ميلاد مؤسسة المدرسة البريطانية الدولية في تونس، نحن فخورون بالإعلان عن شراكتنا مع «بريتس التعليمية»، حيث إننا وعلى مدى عقد تقريباً استطعنا إنشاء مدرسة نموذجية ومجتمعاً تعليمياً مبنياً على الإبداع والابتكار وأعلى المعايير العالمية.