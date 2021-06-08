شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إف إتش» تسعى للاستحواذ على «الخليجي التجاري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أفادت مجموعة «جي إف إتش المالي» بأن مجلس إدارتها تواصل مع مجلس إدارة «المصرف الخليجي التجاري» بشأن إمكانية تقديم عرض استحواذ طوعي للأسهم الصادرة للمصرف؛ وذلك بعد استيفاء جميع الموافقات الرقابية اللازمة وموافقة مجلس الإدارة والمساهمين.

ونوهت «جي إف إتش» إلى أن المناقشات المذكورة أعلاه قد تؤدي أو لا تؤدي إلى تقديم عرض استحواذ طوعي للأسهم الصادرة للمصرف. وأضافت المجموعة: إنها ستقوم بتقديم إفصاحات إضافية فيما يخص هذا الأمر بشكل دوري؛ لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة.