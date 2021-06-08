شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء في ظل الترقب للبيانات الاقتصادية الهامة في وقت لاحق هذا الأسبوع.



وانخفض العجز في الميزان التجاري الأمريكي بنسبة 8.2% خلال أبريل/نيسان مسجلا 68.9 مليار دولار.



وسوف تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بيانات التضخم في أمريكا والتي أظهرت بعض علامات الارتفاع في الآونة الأخيرة الأمر الذي أثر سلبا على أداء وول ستريت وأسواق السندات.



وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" صرحت أن مقترح إدارة الرئيس "جو بايدن" بضخ إنفاق يصل إلى 4 تريليونات دولار سيكون له وقع الإيجاب على الاقتصاد الأكبر في العالم حتى لو تم زيادة معدل الفائدة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 75 نقطة) إلى 34556 نقطة، كما تراجع "إس أند بي 500" بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 4225 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 13936 نقطة.