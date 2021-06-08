شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يواصل خسائره تأثراً بارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلاًعن صدور بيانات اقتصادية صينية ضعيفة بالأمس.



وكانت عقود البلاديوم قد أغلقت أمس على انخفاض بنسبة 0.4% في ظل المخاوف من ضعف الطلب العالمي على المعادن الصناعية.



وأظهرت بيانات حكومية صينية أن الميزان التجاري بالدولار سجل فائضا بنحو 45.5 مليار دولار في الشهر الماضي بينما توقع محللون تحقيق فائض قدره 50.5 مليار دولار.



وكشفت بيانات أخرى أن الصادرات الصينية ارتفعت في مايو/أيار بنسبة 27.9% على أساس سنوي، لكنها أقل من النمو المحقق في أبريل/نيسان بنسبة 32.3%، فيما توقع محللون تحقيق نمو في الشهر الماضي بنسبة 32.1%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.08 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 2809.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2849 دولارا في ين سجل أقل سعر عند 2750 دولارا.