مجلس «دريك» يناقش تطورات الهيكلة الخميس

دبي: ”الخليج 365”

يناقش مجلس إدارة شركة «دريك آند سكيل انترناشيونال» آخر التطورات المتعلقة بعملية إعادة هيكلة الشركة، خلال اجتماعه يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021.

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي أن مجلس إدارتها سيناقش كذلك البيانات المالية غير المدققة للربع الأول للشركة للعام المالي 2021، ومحضر اجتماع مجلس الإدارة السابق و الأمور التشغيلية والروتينية للشركة ومواضيع أخرى.