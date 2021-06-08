شكرا لقرائتكم خبر عن 9.8 مليار درهم سيولة جديدة بحسابات التوفير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقطبت حسابات التوفير لدى البنوك الوطنية سيولة جديدة بقيمة 9.77 مليار درهم تقريباً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 وذلك وفق ما أظهرته أحدث الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

يعكس الإقبال المتواصل على هذا النوع من الخدمات البنكية طيلة الأشهر الماضية ارتفاع وتيرة السلوك الادخاري في أوساط المواطنين والمقيمين على حد سواء.. ويؤشر إلى لجوء شريحة كبيرة من أفراد المجتمع لضبط وترشيد سلوكهم الاستهلاكي وترتيب أولويات الإنفاق خلال الأشهر الماضية.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن استمرار الإقبال على التوفير ساهم في رفع إجمالي الرصيد التراكمي لهذا النوع من الحسابات البنكية إلى مستوى 199 مليار درهم تقريباً في نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي مقارنة مع 189.229 مليار درهم في شهر ديسمبر من عام 2020 .

و يشكل رصيد البنوك الوطنية من حسابات التوفير نحو 88% من إجمالي رصيد الجهاز المصرفي من حساب التوفير مع نهاية شهر إبريل الماضي.. ومن المتوقع استمرار زيادة الإقبال على التوفير خلال الأشهر القادمة حسب معطيات تحليل سلوك أفراد المجتمع. (وام)