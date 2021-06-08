تفاهم بين «ائتمان الصادرات» وغرفة التجارة الكينية

دبي: ”الخليج 365”

وقعت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وكينيا من خلال تحفيز التجارة البينية وتدفق الاستثمارات، ودعم نمو الشركات المحلية في كلا البلدين.

ويأتي هذا التعاون في أعقاب منتدى «أسبوع دبي في أفريقيا – كينيا»، الذي تم عقده في بداية هذا العام والذي سلط الضوء على زيادة حجم التجارة بين دولة الإمارات والدول الأفريقية في ظل تحديات جائحة كورونا.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها كل من ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وريتشارد نجاتيا، رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين، إلى خلق فرص تجارية واستثمارية واعدة للشركات العاملة في كلا البلدين. كما تسعى هذه الشراكة إلى تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية القائمة بين الإمارات وكينيا.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقّعة، ستعمل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على عقد وتنظيم ندوات وورش عمل لتثقيف أعضاء غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية حول فوائد حلول حماية التجارة لدعم أعمال الاستيراد والتصدير بين دولة الإمارات وكينيا. كما ستقدم معلومات متعمقة عن السوق وتقرير مخاطر الدول لتسليط الضوء على المخاطر التجارية والسياسية المرتبطة بأنشطة الاستثمار والتجارة في دولة الإمارات.

وستعمل غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية على تسهيل وترويج ورش العمل التدريبية والندوات التثقيفية لكافة الأعضاء المعنيين، وتسليط الضوء على خدمات ومنتجات الاتحاد لائتمان الصادرات من خلال النشرة الإخبارية والموقع الإلكتروني والمجلة التابعة للغرفة، وكذلك البريد المباشر والندوات.

كما ستعمل الغرفة على مساعدة الاتحاد لائتمان الصادرات في جمع وتبادل المعلومات حول الاستثمارات والصادرات الإماراتية في كينيا، ودعمها في توفير منصة لحماية وتعزيز مصالح وأهداف الشركات الإماراتية في كينيا.