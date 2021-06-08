«أبوظبي التجاري» يخترق هدوء الأسهم ويقفز 3%

أبوظبي: مهند داغر

تمسكت الأسهم المحلية بالإيجابية، على وقع تباينات طفيفة لمؤشرات الأسواق التي تلقت دعماً شرائياً مؤسساتياً استهدف أسهماً قيادية في العقار والبنوك، رغم تحركها ضمن مستويات ضيقة صعوداً وهبوطاً مع بدء موسم الإجازات الصيفية، وبالفعل، كسرت المحافظ الاستثمارية هدوء الأسهم مع توجههم نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 67.8 مليون درهم محصلة شراء (10.5 مليون في سوق دبي و57.4 مليون في سوق أبوظبي).

وكان في مقدمة الأسهم التي تحركت إيجاباً «الدار العقارية» بارتفاعه 0.8% محتلاً المركز الثاني بتداولات سوق أبوظبي بـ264.84 مليون درهم ليغلق سعره عند 3.79 درهم، كما ارتفع «اتصالات» 0.45% و«أبوظبي التجاري» 3.12%.

وفي سوق دبي، ارتفع «دبي الإسلامي» 0.2% و«إعمار للتطوير» 0.8% بينما ارتفع «دو» 2.95% إلى مستوى 6.96 درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 1.52 مليار درهم في سوق أبوظبي و204.3 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 273.9 مليون سهم، توزعت بواقع 167.6 مليون سهم في أبوظبي و106.28 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 25 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 6984 صفقة.

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سوق أبوظبي

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وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.37% عند مستوى 6670.64 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والصناعة.

وصعد قطاع البنوك 0.52% بعد صعود «أبوظبي التجاري» 3.12% و«أبوظبي الإسلامي» 2.2% مع استقرار «أبوظبي الأول» عند إغلاقه السابق.

وارتفع قطاع العقار 0.93% نتيجة ارتفاع «الدار» 0.8% و«رأس الخيمة العقارية» 3.58%، وزاد قطاع الاتصالات 0.45% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وفي المقابل، انخفض قطاع الاستثمار 0.46% نتيجة انخفاض «العالمية القابضة» 0.52% مقابل ارتفاع «إشراق» 1.21% واستقرار «الواحة كابيتال».

وهبط قطاع الطاقة هامشياً 0.07% بفعل هبوط «دانة غاز» 0.25% مع استقرار كل من «أدنوك للتوزيع» و«طاقة».

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سوق دبي

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وانخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.12% إلى مستوى 2835.5 نقطة مع انخفاض أسهم العقار والاستثمار والخدمات والنقل والبنوك.

وهبط قطاع العقار هامشياً 0.04% بعد هبوط «إعمار العقارية» 0.24% و«الاتحاد العقارية» 0.36% رغم ارتفاع «ديار» 0.6% و«إعمار للتطوير» 0.8% مع استقرار «إعمار مولز» و«داماك».

ونزل قطاع البنوك 0.46% بعد نزول «الإمارات دبي الوطني» 1.09% في مقابل صعود «دبي الإسلامي» 0.2%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.46% بفعل هبوط «دبي للاستثمار» 0.59% و«شعاع كابيتال» 0.79% مع استقرار «دبي المالي» من دون تغيير.

وتراجع قطاع النقل بشكل طفيف 0.07% متأثراً بتراجع «أرامكس» في وقت ارتفع «الخليج للملاحة» 2.56% واستقر «العربية للطيران».

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توجه السيولة

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وتصدر «العالمية القابضة» التداولات في سوق أبوظبي بقيمة 764 مليون درهم مغلقاً عند 96.25 درهم، تلاه «الدار العقارية» باستقطابه 264.84 مليون درهم ليغلق عند 3.79 درهم، ثم «أبوظبي الأول» باجتذابه 243.7 مليون درهم وأقفل عند 16.9 درهم.

وفي سوق دبي، تزعم التداولات «إعمار العقارية» بـ49.6 مليون درهم وأقفل عند 4.1 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» باستحواذه على 32.74 مليون درهم وإغلاقه عند 4.98 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» الذي اجتذب 30 مليون درهم وأقفل عند 13.5 درهم.

وسجل «السلام القابضة»الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 4.11% إلى 0.354 درهم، بينما سجل «الإمارات للمرطبات» التراجع الأكثر بنسبة 9.87% إلى 6.3 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق العاصمة،«أسمنت الخليج» بنسبة 14.9% مغلقاً عند 0.879 درهم، بينما جاء في صدارة الأسهم المتراجعة «أسمنت الفجيرة» بنزوله 8.82% إلى مستوى 0.486 درهم.

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الجنسيات

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وبشان التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 71.8 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 71.8 مليون درهم محصلة بيع توزعت بواقع 5.9 مليون درهم محصلة بيع العرب و11.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و54.15 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 10.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.5 مليون درهم محصلة شراء العرب و3 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين و5.95 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 10.5 مليون درهم محصلة بيع.

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المؤسسات

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بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 67.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 10.5 مليون درهم محصلة شراء في دبي

و 57.4 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 67.8 مليون درهم محصلة بيع، منها 10.5 مليون درهم محصلة بيع في دبي و57.4 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.