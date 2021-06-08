شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد شراكة «إينوك» و«دناتا» لخدمة 6,000 مركبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «إينوك» وشركة «دناتا» عن تجديد شراكتهما الراسخة والممتدة على مدار أكثر من 25 عاماً، تواصل المجموعة خلالها توفير الزيوت ومواد التشحيم لأسطول «دناتا» الأرضي الذي يضم نحو 6,000 من المركبات والمعدات.

وتواصل «إينوك» وعبر محفظة منتجاتها الواسعة، توفير زيوت محركات الديزل والبنزين لكافة المعدات والمركبات التابعة لشركة «دناتا» في مطار دبي الدولي و«دبي وورلد سنترال».

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: تمتد شراكتنا الناجحة مع شركة «دناتا» على مدار 25 عاماً، ويأتي تجديدها ليؤكد من جديد على ثقتها المطلقة بكفاءة وجودة منتجاتنا. ومن جهتنا، نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تربطنا مع «دناتا» وسنواصل بالتأكيد دعم نجاحها وازدهار عملياتها عبر تزويدها بالمنتجات المطابقة لأرقى معايير السلامة والجودة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن كافة منتجات الزيوت ومواد التشحيم التي توفرها «إينوك» مطابقة لأحدث مواصفات «المعهد الأمريكي للبترول» (API )، وتعدّ المجموعة من أولى الشركات في المنطقة التي تقدّم مجموعة متكاملة من زيوت التشحيم المتطوّرة التي تلبي أعلى المعايير في القطاع.

وقال جعفر داود، نائب الرئيس الأول لخدمات خطوط الطيران - دبي في «دناتا»: «مع ما يزيد على 8,000 من الأصول العاملة في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، تمثّل الصيانة أساساً جوهرياً لتحقيق السلامة في عملياتنا. ويأتي تعاوننا اليوم مع مجموعة «إينوك» ليشكل استمراراً لشراكة راسخة في توريد أجود أنواع الزيوت ومواد التشحيم، ويتيح لنا التعاون مع خبراء إينوك المتخصصين لتوزيع واختبار وفحص زيوت التشحيم عبر مرافق الصيانة الثمانية لدينا، الأمر الذي يساعدنا على التطوير المستمر لخطط الصيانة التي تركّز على الموثوقية الأكثر فعالية وكفاءة».