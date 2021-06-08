رهن قطعة أرض بـ 4.7 مليار درهم في دبي

دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 5.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 399 مبايعة بقيمة 921.67 مليون درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 178.88 مليون درهم و353 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 742.8 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 4.87 مليار درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 4.77 مليار درهم و56 رهن فلل وشقق بقيمة 96.58 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة ورسان الثانية بقيمة 4.7 مليار درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 31 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم تلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 51 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 163 مليون درهم تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 51.92 مليون درهم كان أهمها في منطقة وادي العمردي بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 8 ملايين درهم.