شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بالسجن مدى الحياة بحق "سفاح البلقان" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاهاي - أ ف ب

أكد القضاء الدولي الثلاثاء الحكم بالسجن مدى الحياة بحق القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب البوسنة بين 1992 و1995.

وقالت آلية المحاكم الجنائية الدولية التي مقرها في لاهاي، إن "غرفة الاستئناف تؤكد عقوبة السجن مدى الحياة بحق ملاديتش"، رافضة بذلك الاستئناف الذي قدمه الأخير المدان خصوصاً بالإبادة لدوره في مجزرة سربرينيتسا.

ودينَ ملاديتش، الذي قضى عقداً هارباً قبل إلقاء القبض عليه عام 2011، بتهمة الإبادة على خلفية مجزرة سريبرينيتسا، وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية بالمجمل خلال حرب البوسنة.

ودانه القضاة بالوقوف وراء حملة "تطهير عرقي" هدفت لإخراج المسلمين والبوسنيين من مناطق رئيسية لتأسيس "صربيا العظمى"، في وقت كانت يوغوسلافيا تتفكك مع انهيار الشيوعية.

وأودت الحرب بنحو مئة ألف شخص، بينما نزح 2,2 مليون، وأفاد المدعون بأنه أشرف شخصياً على المجزرة التي جاءت في إطار حملة تطهير عرقي لإخراج المسلمين، ووقعت في جيب سريبرينيتسا الذي كان من المفترض أنه خاضع لحماية الأمم المتحدة.

وأظهرته تسجيلات مصورة من تلك الفترة وهو يوزّع الحلوى على الأطفال قبل نقلهم برفقة نساء سريبرينيتسا من المكان على متن حافلات، بينما اقتيد رجال البلدة إلى غابة حيث تم إعدامهم.