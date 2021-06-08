«الشارقة للتراث» يختتم بشارة القيظ

اختتم معهد الشارقة للتراث، النسخة الرابعة عشرة من فعالية بشارة القيظ، تحت شعار «طائر الكُّروان»، وتضمن البرنامج العام للفعالية معرض صور لجميع الدورات السابقة منذ 2008 حتى 2020، ومعرض صور لطائر الكُّروان، وفيديو صوتي يعرض معلومات عن الطائر، بالإضافة إلى ورش رسم للأطفال، وتضمن البرنامج الفكري للفعالية محاضرة بعنوان طائر الكُّروان، على مسرح معهد الشارقة للتراث، ألقاها الباحث عبد العزيز سلطان آل علي، وأدارها د. مني بونعامة، مدير إدارة المحتوى والنشر في المعهد.

ونظم المعهد أيضاً فعاليات متنوعة تضمنت محاضرات وأنشطة مختلفة في فروعه كافة، وفي فرع الذيد كانت هناك فعاليات افتراضية في الثاني من يونيو الجاري، كما تم تنظيم فعاليات واقعية في كل من فرع دبا الحصن وفرع كلباء في الثالث من يونيو. وشهد فرع خورفكان فعاليات واقعية أيضاً في السابع من يونيو، من بينها محاضرة بمشاركة الباحثة فاطمة المغني، وخلفان محمد، وبدر المريخي، بالإضافة إلى الشاعرة مريم النقبي التي تغنت بقصائدها عن بشارة القيظ وطائر الكُّروان، وأدارتها الإعلامية مريم علاي النقبي، وتضمنت المحاضرة أهمية القيظ وبشارته، وأهمية طائر الكُّروان، وصفاته ومواسم تكاثره ومناطق تواجده وعبوره. وفي نهاية المحاضرة شكر خالد الشحي، مدير الفرع، المحاضرين والمشاركين، على المعلومات القيمة التي قدموها في هذا الجانب، ونالت المحاضرة استحسان وتفاعل الحضور.

وقال د. عبد العزيز المسلم، رئيس المعهد: بشارة القيظ واحدة من الفعاليات المهمة التي ينظمها المعهد، وتحتل مكانة مهمة، وركز الباحثون على أهميتها ومكانتها باعتبارها تذكرنا بتفاصيل كثيرة وتستحضر الذاكرة بمختلف تفاصيلها.

وأضاف: يأتي طائر الكُّروان مختلف عن طائر الكروان الجميل المعروف في عدد من البلدان العربية، إذ إنه طائر متوحش ومهاجر ويغادر من مكان إلى آخر، لكن الاسمين متشابهان، وإصرارنا في المعهد على تخصيص الفعالية لهذا الطائر والتعريف به، يعتبر مسألة مهمة، وتغيير محتوى وعنوان الفعالية.

وقال د. مني بونعامة: يحتفل المعهد بفعالية الدورة الرابعة عشرة من بشارة القيظ، تحت شعار طائر الكُّروان، وهو آسيوي صحراوي، يهاجر إلى الإمارات في رحلته الشتوية، ويعتبر من ضمن العناصر التراثية البيئية التي اعتاد المعهد على الاحتفاء بها.

أشار بونعامة إلى أن البرنامج الفكري للفعالية تضمن محاضرة، ألقاها الباحث عبد العزيز سلطان آل علي، وركزت على تقديم نبذة عامة عن الكُّروان ونشأته وأنواعه، وكذلك عن الصيد والقنص والموسم المناسب، وآلية وكيفية القنص، كما تطرق المحاضر إلى الأصوات الصناعية التي تشكل عنصراً طارداً للطائر.