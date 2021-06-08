شكرا لقرائتكم خبر عن «الجليلة» تجمع 220 مليون درهم تبرّعات لمستشفى حمدان بن راشد الخيري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة الجليلة، العضو في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، جمع تبرعات بلغت 220 مليون درهم، لإنشاء «مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان» الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال رمضان الماضي، إحياءً لذكرى المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، واحتفاءً بإرثه الحافل بالعطاء في العمل الخيري، بتقديم الرعاية الطبية والعلاجية مجاناً لمرضى السرطان من غير القادرين في دولة الإمارات.

ويأتي إنشاء هذا المستشفى الذي يُعدّ الأول من نوعه في دولة الإمارات، تكريماً لمسيرة الشيخ حمدان بن راشد، الزاخرة بالعطاء وتثميناً للخدمات الجليلة التي قدّمها خلال حياته، ونذر جانباً منها لدعم العمل الإنساني والأعمال الخيرية الكبيرة التي طالت بآثارها الإيجابية مختلف أنحاء العالم، حيث سيدعم المستشفى جهود تعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة في رعاية مرضى السرطان والابتكار الطبي. في حين سيؤدي المستشفى دوراً ملحوظاً في رسم ملامح مستقبل القطاع الطبي.

وكشفت المؤسسة أنها ستستثمر 750 مليون درهم في المستشفى الجديد، الذي ستبلغ طاقته الاستيعابية الإجمالية 250 سريراً. وسيُقام المشروع المُكوّن من مرحلتين على مساحة 50 ألف متر مُربّع، ومن المقرر أن يصبح أول مستشفى في المنطقة يُبنى بالكامل بوحدات سابقة التجهيز. وستشهد المرحلة الأولى توفير 150 سريراً مُجهزاً بأحدث التقنيات وأكثرها تطوّراً وستكون قادرة على استيعاب 30 ألف مريض سنوياً. وعند اكتماله، سيقدم المستشفى خدمات رعاية شاملة لمرضى السرطان، تشمل خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج والرعاية الطبية، عبر طواقم عمل متمرسة ومُبدعة، وتقنيات طبية متقدمة عالمية.

وقدمت المؤسسة جزيل الشكر والعرفان لكل الداعمين والجهات المُتبرعة للمستشفى، خلال فعالية خاصة نظمتها بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة الإمارات، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجليلة. واحتفالاً بهذه المناسبة، أطلقت المؤسسة برنامجاً حمل اسم «دائرة الأمل»، حيث تعهّد المُتبرعون الأوائل، بتقديم الدعم اللازم لإنشاء المستشفى.

وجاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد، في مقدمة قائمة الداعمين، التي شملت: عيسى القرق، ومحمد عبيد الله، وحمد بن سوقات، وأسرة المغفور له عبدالله الرستماني، وأسرة المغفور له عبد الواحد الرستماني، وعبد الرحيم الزرعوني، وعبد الحميد صديقي، وفيصل كوتيكولون، وشبانة فيصل، وراجن كيلاشند، وراجو كاتاريا، وبي إن سي مينون.

خير تكريم

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد «ما من أولوية أكثر أهمية من الصحة، ونحن ملتزمون بالمساعدة في تحسين حياة الفئة الأكثر ضعفاً من المجتمع. ومن المقرر أن يجمع المستشفى الخيري، بين الخبرات المبتكرة والتقنيات الطبية المتقدمة واستراتيجيات الصحة والرفاه؛ لدفع رؤية الإمارات نحو ريادة رعاية مرضى السرطان.. إنَّ هذا المستشفى خير تكريم للمغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد، أحد أهم رموز العمل الخيري والإنساني في المنطقة والعالم، ونحن فخورون بالتكاتف للاحتفاء بإرثه الحافل بالعطاء، بجعل الرعاية الصحية العالية الجودة في متناول الجميع».

تعزيز الأمل

فيما أعربت الدكتورة رجاء القرق، عضو مجلس الأمناء، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، عن خالص الشكر لكل الداعمين، وفي مقدمتهم سموّ الشيخ أحمد بن سعيد، وقالت «نهدف بمشروعنا هذا، إلى بناء مستشفى متميز يضم أبرز أطباء العالم المتخصصين في تشخيص مرض السرطان وعلاجه، لتقديم أفضل خدمات علاجية ممكنة. ونؤمن في مؤسسة الجليلة، بأن لكل مريض الحقّ في الحصول على العلاج المناسب. وكلّنا ثقة بأن المستشفى الخيري الجديد، سيسهم في تعزيز الأمل لدى جميع المرضى. ونود أن نتقدم بجزيل الشكر للمُتبرعين وأهل الخير، على مساهماتهم القيّمة والسخيّة التي ستساعدنا في إنجاز هذا المشروع بكل ما يحمله من أهداف نبيلة».

وقال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة «دولة الإمارات من أكثر دول العالم مساهمة في الأعمال الخيرية. والمشروع الخيري، سيرى النور، بدعم المساهمات السخيّة من أهل الخير. ونشكر كلّ من تبرّع للمشروع، وساهم في دعم جهودنا لتوفير أفضل رعاية صحية»

يُذكر أن المبلغ المتوافر بالتبرعات حتى الآن وقدره 220 مليون درهم، يشكل جزءاً من 480 مليوناً كلفة إنجاز المرحلة الأولى، وتمويل السنة الأولى، من أعمال بناء المستشفى المُقرر افتتاحه رسميا عام 2023.

وأعرب المتبرعون، عن اعتزازهم بمساندة الجهود الرامية لاستدامة الأعمال الخيرية والإنسانية التي اعتاد تقديمها المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد، كونه أحد فرسان الخير والعمل الإنساني في دبي ودولة الإمارات.

وقال عيسى القرق: «نثمن مبادرة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، لإنشاء هذا الصرح الطبي الذي سيكون منارة تشعّ أملاً لمرضى السرطان. إن شراكتنا مستمرة مع مؤسسة الجليلة، وتأتي مساهمتنا للمشاركة في تأسيس هذا الصرح الطبي الذي سيأخذ على عاتقه علاج مرضى السرطان الذين لا تسمح حالتهم المادية بتحمل نفقات العلاج الباهظة لهذا المرض».

فيما قال محمد عبيد الله: يحمل المستشفى اسماً كبيراً وغالياً علينا جميعاً، ومواقفه الإنسانية لم تكن في الداخل فقط، بل في المنطقة والعالم، ويسعدنا أن نعمل من أجل استدامة هذا العطا.

أما حمد بن سوقات فقال: دولة الإمارات باتت اليوم من بين أكبر الدول الداعمة للعمل الإنساني الدولي، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه قيادتها الرشيدة. وليس بغريب أن تشمل رعايتهم مرضى السرطان لغير القادرين على تحمل كلف العلاج.

فيما أعربت أسرة المغفور له عبدالله الرستماني، عن سعادتها بأن يكون لها دور في هذا المشروع الإنساني الكبير ويحمل إسم قامة إماراتية كبيرة قدمت إسهامات خيرية وإنسانية نبيلة.

كما أعربت أسرة المغفور له عبد الواحد الرستماني، عن تثمينها للجهود المبذولة لترسيخ هذا الاسم الخيري الكبير، بصرح طبي رحب هدفه الأساسي تخفيف الألم وإعطاء الأمل للمرضى المصابين بالسرطان.

وقال عبدالرحيم الزرعوني: إننا على ثقة تامة بأن يكون المستشفى الخيري، من بين أفضل المستشفيات التي ستقدم أفضل رعاية صحية ممكنة للمرضى من غير القادرين على تحمل كلفة العلاج.

وقال عبدالحميد صديقي: المساهمات الخيرية التي قدمها الشيخ حمدان، رحمه الله، مكان لها تأثير إيجابي كبير في المجتمع، ويُعّد دعم الأعمال الخيرية في الصحة والتعليم من أجل بناء عالم أفضل وحياة كريمة للإنسان، من قيم مجموعة صديقي القابضة".

أما فيصل كوتيكولون وزوجته شبانة فيصل، فقد أعربا عن تثمينهما للزخم والاهتمام الكبير الذي أولاه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، لهذا المشروع الإنساني الكبير والذي يحمل اسم واحد من أهم رواد العمل الإنساني.

فيما قال راجن كيلاشند: إن المشاركة المجتمعية في الأعمال الإنسانية والخيرية التي لها تأثير إيجابي مباشر في المجتمع، لاسيما الفئات الأكثر احتياجاً للحصول على الخدمات العلاجية، وهو واجب على كل القادرين على المشاركة.

وأضاف راجو كاتاريا: إن دبي ودولة الإمارات عُرفت بمبادراتها ومواقفها الإنسانية العالمية التي تساعد بها المحتاجين على أرضها وفي أي مكان في العالم، وهو ما يجعلها أرضاً تجمع داعمي الخير من كل الأطياف والأعراق.

وقال بي إن سي مينون: يشرفنا أن نكون إحدى الجهات الداعمة لتنفيذ هذا المشروع الخيري الكبير، ويزيدنا فخراً أن يحمل أحد أكبر الأسماء التي كانت وستظل حاضرة بأعمالها الخيرية والإنسانية.