شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات السعودية والبحرين والكويت بجلسة الثلاثاء.. وتراجع دبى وقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.14% رابحًا 15.54 نقطة ليغلق عند مستوى 10735.39 نقطة، صعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.37% رابحًا 24.51 نقطة ليغلق عند مستوى 6670.648 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.4 مليار درهم عند مستوى 941.095 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.22% رابحًا 3.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1540.72 نقطة، وزادت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 9 قطاعات.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.12% خاسرًا 3.51 نقطة ليغلق عند مستوى 2835.50 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.39% خاسراً 41.66 نقطة ليغلق عند مستوى 10666.76 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.14% رابحًا 15.54 نقطة ليغلق عند مستوى 10735.39 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.9% رابحًا 213.77 نقطة ليغلق عند مستوى 23938.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 512.1 مليون سهم بقيمة 19.5 مليار ريال.

وصعدت 6 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.27%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.19%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.97%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، وأخيرًا قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.11%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.08%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.05%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والمرافق العامة بنسبة 0.96%، 0.92%، على التوالي.

وقفز 54 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 9.89%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 8.15%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 6.35%، وتراجع 135 سهمًا على رأسها سهم "الفخارية" بنسبة 5.34%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 4.13%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 4.07%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.5 مليار ريال سعودي.

بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.37% رابحًا 24.51 نقطة ليغلق عند مستوى 6670.648 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.4 مليار درهم عند مستوى 941.095 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 167.6 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار درهم عبر تنفيذ 4581 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.64%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.93%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.03%، ثم قطاعي الخدمات والطاقة بنسبة 0.08%، 0.07%، على التوالي.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 14.9%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 14.77%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لمواد البناء" بنسبة 7.51%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 8.82%، ثم سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 1.44%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 1.04%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 764 مليون درهم.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.22% رابحًا 3.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1540.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيمة 257.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 14.29% مدفوعًا بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 3.7%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.34% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.14%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.82% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.34%.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% رابحًا 19.56 نقطة ليغلق عند مستوى 6290.25 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.35% رابحًا 23.75 نقطة ليغلق عند مستوى 6838.92 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.20% رابحًا 10.43 نقطة ليغلق عند مستوى 5218.54 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.6% رابحًا 32.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5479.96 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 317.9 مليون سهم بقيمة 56.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.2 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.56%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%، 0.17%، على التوالي، ثم قطاعي التأمين والعقار بنسبة 0.11%، 0.10%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.37%، ثم قطاعي الاتصالات والمنافع بنسبة 0.41%.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.12% خاسرًا 3.51 نقطة ليغلق عند مستوى 2835.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 106.3 مليون سهم محققة ما قيمته 204.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2403 صفقة لعدد 31 سهمًا، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 1.08%، أعقبه قطاعي البنوك والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.46%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.07%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.95%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.1%.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.11%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 2.95%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.87%، ثم سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.83%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.1 مليون ورقة بقيمة 49.7 مليون درهم.

بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.39% خاسراً 41.66 نقطة ليغلق عند مستوى 10666.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 193.3 مليون سهم بقيمة 420 مليون ريال عبر تنفيذ 10.3 ألف صفقة، وتراجع 39 سهماً، وارتفع 11 سهماً.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.94%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.80%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.78%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%.