شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: علاقتنا مستمرة بصندوق النقد والدولة نجحت بالبرنامجين الأول والثانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن علاقة مصر بصندوق النقد الدولي علاقة مستمرة، مشيرا إلى أن مصر نجحت في تطبيق البرنامج الأول، والذي كانت مدته 3 سنوات، ونحن الآن في البرنامج الثاني والدولة اثبتت كفاءة بالرغم من الظروف الحالية والخاصة بأزمة كورونا ، لافتا إلى أن الدولة دائما ما تتبع الإرشادات المناسبة لتحقيق أفضل قدر من النجاح في تطبيق البرنامج.

وأشار معيط خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق للشحنات، إلى أن القطاع الخاص هو الجزء المكمل في تحقيق التنمية، وأنه القادر على توفير أكبر كم من فرص العمل للشباب والخريجين، موضحا أن القطاع الخاص هو شريك في تحقيق النجاحات.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية فور موافقة «البرلمان»، وإصدار قانون «الصكوك السيادية»، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات المالية، الاقتصادية، والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.