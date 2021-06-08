شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُصدر حركة تغييرات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حركة تغييرات وتنقلات بعدد من أجهزة المدن الجديدة، مؤكداً أن الهدف هو دفع العمل فى المشروعات الكبرى، التى يتم تنفيذها فى المدن الجديدة، وأنه يتم تقييم أداء جميع القيادات بشكل مستمر، لما فيه مصلحة العمل.

القاهرة - سامية سيد - الجزار: يتم تقييم أداء جميع القيادات بشكل مستمر

ونص قرار وزير الإسكان على تولى المهندس صلاح الدين أحمد القليوبي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، العمل رئيسا لجهاز حماية أملاك الهيئة (القطاع الأول)، والمهندس أشرف أحمد محمد السماليجي، رئيس جهاز حماية أملاك الهيئة والمشرف علي الساحل الشمالي الغربي، العمل رئيساً لجهاز مدينة سفنكس الجديدة، والمهندس خالد أحمد محمود سرور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، للعمل رئيسا لجهاز القري السياحية، والمهندس وليد عبدالقادر عبد الحميد فراج، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز حماية أملاك الهيئة، للعمل رئيس جهاز شرق وغرب مطروح (القطاع الثالث) للساحل الشمالى الغربي، وأحمد عبدالحميد عبدالعزيز مكي، مدير عام الشئون العقارية بجهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، للعمل رئيس جهاز (القطاع الثاني) الساحل الشمالي الغربي.