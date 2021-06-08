شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تبتعد عن ذروة مرتفعة قبل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،ليبتعد الخام الأمريكي عن أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ،وخام برنت عن أعلى مستوى فى عامين ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع تنامي المخاوف حول الطلب الصيني ،بعد تراجع واردات الخام فى أكبر مستورد للنفط فى العالم ، بالإضافة إلى مخاوف العودة المحتملة للإمدادات الإيرانية ،يأتي هذا قبل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.1% إلى مستوي 68.49$ ، من مستوى الافتتاح عند 69.25$، وسجل أعلى مستوي عند 69.28$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.9% إلى مستوي 70.74$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 71.38$ ، وسجل أعلى مستوي عند 72.48$.

عند تسوية الأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.2% ، فى أول خسارة فى غضون الستة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 69.97$ للبرميل ،وانخفض خام برنت بنفس النسبة بعدما سجل مستوي 72.24$ الأعلى منذ أيار/مايو 2019.

تراجعت واردات الخام إلى الصين بنسبة 14.6% فى أيار/مايو الماضي ، من مستوى مرتفع قبل عام ،وسجلت الشحنات التي تصل يوميا أقل مستوى هذا العام ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستورد للنفط فى العالم.

ستدخل القوي العالمية والحكومة الإيرانية جولة خامسة من المحادثات فى 10 حزيران/يونيو الجاري فى العاصمة النمساوية فيينا ،حول إحياء اتفاق إيران النووي ،ورفع العقوبات الأمريكية عن صادرات النفط الإيرانية.

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي المنسق للمفاوضات إنه يعتقد أنه سيتم إبرام اتفاق خلال جولة المحادثات الجديدة هذا الأسبوع ،فى إشارة حول قرب التوصل لاتفاق نهائي حول البنود الخلافية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" قد انسحب من الاتفاق فى عام 2018 ، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

ويتوقع خبراء الطاقة أن تضيف إيران ما بين 500 ألف برميل إلى 1.5 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات إلى السوق بمجرد رفع العقوبات الأمريكية.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.