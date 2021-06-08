شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع استنادا على توقعات حول الضغوط التضخمية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، مع نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،استنادا على توقعات أن تجبر تزايد الضغوط التضخمية فى الولايات المتحدة ، صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي على تقليص برنامج شراء السندات فى وقت مبكر من العام المقبل.

ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.2 % إلى مستوى 90.17 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 89.98 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 89.95 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،تحت تأثير بيانات الوظائف المخيبة للآمال الصادرة يوم الجمعة فى الولايات المتحدة.

تنشط فى الوقت الحالي ، عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، فى ظل أن تعزز بيانات التضخم فى الولايات المتحدة المقرر صدورها بعد غدا الخميس ، من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص برنامج شراء السندات فى وقت مبكر من العام المقبل.

سوف توفر تلك البيانات المزيد من الرؤية الواضحة حول تزايد الضغوط التضخمية على المدى القصير على صانعي السياسة النقدية الأمريكية.

أفادت مصادرة عديدة إن الحزب الديمقراطي سيبدأ غدا الأربعاء المقبل عملية إعداد مشروع قانون البنية التحتية للتصويت فى مجلس النواب الأمريكي بدعم من الحزب الجمهوري أو بدونه.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية"جانيت يلين" إن خطة إنفاق الرئيس جو بايدن البالغة 4 تريليون دولار ستكون مفيدة للولايات المتحدة ،حتى لو ساهمت فى ارتفاع التضخم فى البلاد ،وأدت إلى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.