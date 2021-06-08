شكرا لقرائتكم خبر عن جلعاد يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم شركة جلعاد (GILD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يؤهله لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 68.28، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.01% بما يعادل -0.01 نقطة ليستقر على سعر 67.42 دولار.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 68.28، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 72.22.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه