شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يظهر إشارات مختلطة – تحليل – 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة إيه إم دي (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.28% بما يعادل 23 سنت ليستقر السهم على سعر 81.35 دولار، أمام ذلك يستفيد السهم من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 79.75، ليستهدف مستوى المقاومة 87.22.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه