شكرا لقرائتكم خبر عن فهد الحساوي رئيساً تنفيذيا لـ «دو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة» أن مجلس إدارتها وافق على اعتماد تعيين فهد الحساوي في منصب الرئيس للشركة بعد شغله منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، وسيتولى الحساوي مسؤولية الإشراف على تنفيذ أجندة التحول التي حددتها الشركة خلال المرحلة المقبلة.

وكان الحساوي الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاماً في شركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة»، قد تولى في سبتمبر / أيلول 2020 منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، ونجح منذ ذلك الحين في قيادة وتوجيه عمليات الشركة وتحقيق نمو مستمر خلال ربعين ماليين متتاليين، ما ساهم في نمو صافي أرباح الشركة.

وقال محمد هادي الحسيني رئيس مجلس إدارة «الإمارات للاتصالات المتكاملة»: «لقد وضع مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة استراتيجية طموحة وواضحة المعالم والأهداف لإحداث تحولات إيجابية في نموذج عمليات الشركة بداية من منظومتها المؤسسية الداخلية وصولاً إلى عملياتها وخدماتها المقدمة للعملاء. وتستهدف هذه الاستراتيجية إرساء أسس متينة لخلق ثقافة مؤسسية مدفوعة بالأهداف والأداء، واعتماد نهج أسرع لطرح الخدمات الجديدة في السوق، وضمان تجربة عملاء أكثر تميزاً وتخصيصاً. وبهدف تحقيق هذه الطموحات، وافق مجلس إدارة الشركة على اعتماد تعيين فهد الحساوي في منصب الرئيس التنفيذي لقيادة عمليات الشركة خلال المرحلة القادمة وتحقيق المزيد من النمو والتوسع، ونحن على ثقة بقدرة الحساوي على البناء والاستفادة من الزخم الذي حققته الشركة بما يضمن تدشين حقبة جديدة من التحول الرقمي السريع والمستدام».

جدير بالذكر أن فهد الحساوي انضمَّ إلى شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في العام 2006، وتولّى منذ ذلك الحين العديد من المناصب والأدوار الوظيفية، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو، ومنصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة للإشراف على عمليات وخدمات الاتصال في علامتي «دو» و«فيرجن موبايل».

ويحمل الحساوي درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصّل العام 2005 على شهادة برنامج الاتحاد الدولي للأعمال من كلية الأعمال في لندن.