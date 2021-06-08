50 % من الهواتف الذكية تدعم «5G» بحلول 2022

الشارقة: ”الخليج 365”

أفاد تقرير صادر عن موقع «بيزنس توداي»، الثلاثاء، بأن المتوقع أن يدعم هاتف واحد من كل هاتفين ذكيين يتم بيعهما على مستوى العالم، شبكة الجيل الخامس بحلول نهاية عام 2022.

وأوضخ التقرير أن جميع المؤشرات تتجه بشكل متسارع نحو سيطرة الجيل الخامس في الأعوام المقبلة، خصوصاً أن في الربع الأول من عام 2021، وفي غضون عام واحد فقط بعد إطلاقها حول العالم، تم دعم ما يقرب من واحد من كل ثلاثة هواتف ذكية تم بيعها في جميع أنحاء العالم بواسطة 5G، وكانت الأسواق المتقدمة تدفع نحو تبني الجيل الخامس.

وتوقع التقرير أيضاً، أن وتيرة الانتشار ستتسارع مع بدء المزيد من الأسواق الناشئة إطلاق خدمات 5G التجارية، وفقاً لورقة بحثية صادرة عن العلامة التجارية للهواتف الذكية realme وCounterpoint Research، وفي عام 2020، شكلت هواتف 5G في قطاعات الأسعار المنخفضة إلى المتوسطة ما يقرب من 40% من جميع أجهزة 5G المباعة.