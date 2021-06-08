شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» تتراجع بعد استرداد معظم فدية «أنابيب كولونيال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض سعر «بيتكوين» مرة أخرى، الثلاثاء. ولم يكن هناك سبب واضح، ولكن قد يكون مرتبطاً بمخاوف بشأن أمان العملة المشفرة بعد أن تمكن المسؤولون الأمريكيون من استرداد معظم الفدية المدفوعة للمتسللين الذين استهدفوا خط أنابيب كولونيال.

وقالت وثائق المحكمة إن المحققين تمكنوا من الوصول إلى كلمة المرور الخاصة بإحدى محافظ البيتكوين الخاصة بالمخترقين. وتم استرداد الأموال من قبل فريق عمل تم إطلاقه مؤخرًا في واشنطن تم إنشاؤه كجزء من استجابة الحكومة لتزايد الهجمات الإلكترونية.

وتراجعت أكبر عملة مشفرة في العالم بأكثر من 7% إلى 32،936 دولاراً.

وتراجعت أيضاً العملات الرقمية الأصغر حجماً، حيث انخفضت إثيريوم بأكثر من 7% إلى 2512 دولارا.

يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات من «كوين شيرز» لإدارة العملات المشفرة نشرت الاثنين، أن صناديق ومنتجات «بيتكوين» شهدت نزوحاً قياسياً للتدفقات الأسبوع الماضي، مع استمرار حذر المستثمرين تجاه أكبر عملة مشفرة في العالم.

وبلغت التدفقات النازحة من بيتكوين 141 مليون دولار في الأسبوع الماضي، في الرابع من يونيو /حزيران الجاري، وهو ما يمثل 8.3% من صافي التدفقات التي استقطبتها هذا العام. ومنذ بداية العام، ما زالت بيتكوين تظهر اجتذاب تدفقات قدرها 4.2 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن قطاع العملات المشفرة ككل عانى نزوحاً للتدفقات بلغ 94.2 مليون دولار الأسبوع الماضي. (وكالات)