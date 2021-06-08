شكرا لقرائتكم خبر عن «علي بابا كلاود» تستثمر مليار دولار في دعم 200 ألف مطور شركة ناشئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:

”الخليج 365”

أطلقت «علي بابا كلاود»، مشروع AsiaForward بتمويل مبدئي قدره مليار دولار، لدعم مجموعة المواهب الرقمية الهائلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتمكين 100 ألف مطور وتعزيز نمو 100 ألف شركة تكنولوجية ناشئة في هذه المنطقة خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وتم الكشف عن المشروع خلال قمة علي بابا كلاود 2021، ويهدف المشروع إلى أن يكون جزءاً من استراتيجية الشركة السحابية للاستثمار في البنية التحتية والابتكار التكنولوجي وتطوير المواهب، والمساهمة في نمو الاقتصادات المحلية عبر التحول الرقمي بصفتها الشركة السحابية الرائدة والموثوقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتعتزم الشركة إطلاق أول مركز بيانات لها في الفلبين مع نهاية العام الحالي، ما يعكس دعمها المستمر لرقمنة الشركات المحلية من خلال مجموعة من المنتجات والخدمات التي تشمل خدمة ECS، وحلول الشبكة العالمية، وشبكة تسليم المحتوى CDN، وخدمات التخزين. ويعد هذا الاستثمار الأحدث من نوعه ضمن التزام الشركة المتنامي بالعمل في البلاد، مع التركيز على القطاع المصرفي، والتكنولوجيا المالية، والتجزئة، والخدمات اللوجستية، والتعليم وغيرها من القطاعات.

وستقوم «علي بابا كلاود» ببناء أول مركز ابتكار دولي لها في ماليزيا. وبالتعاون مع الشريك المحلي Handsprofit، تقدم الشركة منصة واحدة ومتكاملة لتمكين الابتكار للشركات الماليزية الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، والمطورين الذين يتطلعون إلى تعزيز آفاقهم التكنولوجية. وسيتم توفير العديد من جلسات التدريب على القيادة في مجال الأعمال والتكنولوجيا السحابية من خلال المنصة، إضافة إلى رعاية منظومة خاصة بشبكة رأس المال المخاطر.