انكماش اقتصاد منطقة اليورو بأقل من المتوقع في الربع الأول

أظهرت بيانات منقحة من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش بأقل كثيراً مما كان متوقعاً في الربع الأول من العام، مع زيادة المخزونات والاستثمارات قابلها انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

وقال يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 انكمش 0.3% على أساس ربع سنوي ليسجل انخفاضاً 1.3% على أساس سنوي. يُقارن ذلك مع تقديرات قبل ثلاثة أسابيع -0.6% و-1.8% على التوالي.

أدى انخفاض استهلاك الأسر، الذي تضرر من إجراءات العزل العام بسبب وباء فيروس كورونا والتي تضمنت إغلاق المتاجر في جميع أنحاء أوروبا، إلى خصم 1.2 نقطة في حين كان الإنفاق الحكومي محايداً.

يأتي انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.3% بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 0.6% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة السابقة، ما يعني أن اقتصاد منطقة اليورو كان من الناحية الفنية في ثاني ركود منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وقال يوروستات إن التوظيف انخفض أيضاً 0.3% على أساس ربع سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، وهبط 1.8% على أساس سنوي.

(رويترز)