المرافق والاتصالات تدعمان أسهم أوروبا.. وسط تراجع شركات السيارات

ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، بدعم من شركات المرافق والاتصالات، بيد أن ضعف الناتج الصناعي الألماني وشكوك بشأن رفع المملكة المتحدة لقيود في وقت لاحق من الشهر الجاري كبحتا المكاسب.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% خلال التداولات، ليتماسك دون أعلى مستوياته على الإطلاق، فيما قادت قطاعات تُعتبر أكثر استقراراً مثل المرافق والعقارات والاتصالات المكاسب.

وكشفت بيانات أن الناتج الصناعي الألماني تراجع على غير المتوقع في إبريل نيسان، في مؤشر آخر على أن نقص أشباه الموصلات واختناقات في إمدادات أخرى يؤثران سلباً في تعافي أكبر اقتصاد أوروبي.

ونزلت أسهم شركات السيارات 0.8% بعد صعود استمر ستة أيام وصل بالمؤشر قرب ذروة قياسية.

وربح سهم لونزا السويسرية لصناعة الأدوية 3.6% بعد أن رفع جولدمان ساكس توصيته للسهم إلى «شراء»، بينما زاد سهم بريتش أمريكان توباكو 1.9% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لنمو الأرباح السنوية.

(رويترز)