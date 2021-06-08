شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم القيادية تهبط بـ«نيكاي».. و«توبكس» يربح بدعم من شركات الأدوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً الثلاثاء، متأثراً بخسائر الشركات ذات الثقل عليه، من بينها مجموعة سوفت بنك، في حين أدى صعود أسهم شركات الأدوية إلى رفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.2% ليغلق عند 28963.56 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس 0.1% إلى 1962.65.

وهبطت معظم أسهم الشركات ذات الثقل إذ انخفض سهم مجموعة سوفت بنك 1.6% وسهم دايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 3.1%. وكان سهم سوميتومو ميتال مايننج هو الخاسر الأكبر إذ انخفض 4.1%.

كان سهم إيساي أكبر الرابحين إذ قفز 19.4% إلى الحد الأقصى اليومي بعد أن وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أمس الاثنين على عقار طورته شركة الأدوية بالاشتراك مع شركة بيوجين كأول علاج لمهاجمة سبب محتمل لمرض الزهايمر.

كما ارتفعت أسهم داي-إيتشي سانكيو وأستيلاس فارما للعقاقير 4.9% و0.8% على التوالي.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار لدى إيواي كوزمو سيكيوريتيز «الأنباء عن إيساي أعطت دفعة للشركات المناظرة لها، وكذلك السوق ككل».

وأضاف «يقتنص المستثمرون أيضاً الأسهم اليابانية التي تخلفت عن نظرائها على مستوى العالم بعد أن سطعت آفاق التعافي الاقتصادي في ظل طرح لقاحات كوفيد-19».

وقال متعاملون في السوق إن مكاسب مبكرة لمؤشر نيكاي تلاشت إذ يتوخى المستثمرون الحذر قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي هذا الأسبوع واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

بلغ عدد الأسهم الخاسرة على المؤشر نيكاي 105، مقابل 110 جنت أرباحاً، في حين ظلت أسهم عشر شركات دون تغيير.

(رويترز)