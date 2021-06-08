«إكسبو الشارقة» ينجح في استقطاب 33 ألف زائر لمعرض «الأزياء والمنتجات الإلكترونية»

الشارقة:

”الخليج 365”

اختتمت مؤخراً في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثانية من معرض الأزياء والمنتجات الإلكترونية «حملة التسوق الكبرى 2021»، الذي نظمته شركة ليز إيفنت، في الفترة بين 2 و6 يونيو الجاري، بنجاح كبير في استقطاب 33 ألف زائر، فضلاً عن مشاركة واسعة من كبرى الشركات الرائدة في قطاع تجارة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المنزلية، وأكثر من 100 علامة من أبرز العلامات التجارية العالمية والمحلية.

وقدم الحدث لسكان إمارة الشارقة وزوارها تجربة تسوق فريدة من نوعها، بما تضمنه من عروض جاذبة وتخفيضات كبرى وصلت إلى أكثر من 70% على باقة واسعة من أحدث الأجهزة المنزلية والهواتف الذكية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأزياء العصرية، وآخر صيحات الموضة، وأفضل المنسوجات والأقمشة والأحذية، وأرقى تصميمات حقائب اليد والاكسسوارات وفساتين السهرة والعباءات الأنيقة، وأشهر منتجات العطور ومستحضرات التجميل.

حقق مستهدفاته

أعرب سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عن سعادته بالنجاح الذي حققه المعرض، على كافة الأصعدة سواء من حيث الإقبال الكبير من الزوار والمشاركة المتميزة من الشركات العارضة، أو على صعيد التمكن من تحقيق مستهدفاته المتمثلة في توفير منصة تسوق متكاملة تضمنت العديد من المنتجات التي ترضي أذواق سكان الإمارة وزوارها من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق إضافة نوعية لقطاع تجارة التجزئة بإمارة الشارقة، من خلال تعزيز تواصل الشركات العارضة مع مستهلكيها الحاليين وجذب مستهلكين جدد، وزيادة حركة المبيعات والشراء.

علامة بارزة

من جانبه أشار جاكوب فارجيز الرئيس التنفيذي لشركة «ليز إيفنت» إلى أن نجاح المعرض في استقطاب أكبر المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة والتي ضمت نخبة من أشهر العلامات التجارية في العالم، مكّنه من جذب عدد كبير من الزوار وتحقيق رضاهم التام، من خلال تلبية كافة احتياجاتهم، إذ غدى المعرض علامة بارزة في قطاع التجزئة والتسوق بما تضمنه من عروض واسعة لأحدث التقنيات والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية، وأرقى تصاميم الأزياء والاكسسوارات، إلى جانب العديد من المنتجات التعليمية والألعاب الذكية للأطفال، متوجهاً بالشكر إلى مركز إكسبو الشارقة على الجهود الكبيرة التي بذلها لاستضافة هذا الحدث، والتي ساهمت في إخراجه بأبهى صورة.

نسبة مبيعات كبيرة

أبدى عدد من ممثلي الشركات العارضة رضاءهم الكبير عن المعرض، وذلك في ظل نسبة المبيعات الكبيرة التي حققوها، مؤكدين عزمهم المشاركة في الدورات المقبلة للمعرض نظراً لما يتيحه هذا الحدث من فرص مهمة لعرض منتجاتهم والتعرف عن قرب إلى وجهات نظر الزوار وتعزيز نسبة مبيعاتهم، في حين أعرب عدد من الزوار عن سعادتهم بهذا المعرض الذي وفر لهم تشكيلة واسعة من المنتجات عالية الجودة، معربين عن شكرهم الكبير لمركز إكسبو الشارقة لما يقدمه من معارض متنوعة متخصصة على مدار العام، ما يؤمن لهم مختلف احتياجاتهم سواء المعيشية أو الترفيهية أو الثقافية.

وتميز الحدث على مدار 5 أيام بعرض منتجات عالية الجودة قدمتها نخبة من أشهر العلامات العالمية ومن أهمها، ألدو، وأل سي واي كي كي، وهاش بابيز، وكول ات سبرنج، ولازينزا، ولاكوست وجانت، والمندوس، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات المحلية والوطنية.