الكاظمي: أنجزنا إصلاحات وأبعدنا شبح الحرب عن العراق

بغداد - زيدان الربيعي

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إنجاز خطوات مهمة على طريق الإصلاح، مشدداً على إبعاد شبح الحرب عن العراق.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء العراقي، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، «تمكنت الحكومة على الرغم من التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة من إنجاز خطوات مهمة على طريق الإصلاح، وإنقاذ البلد مالياً واقتصادياً، وتحاول جاهدة وبخطط واستراتيجيات تم إعدادها لوضع البلد على الطريق الصحيح».

وأضاف: «بعد أن طوينا العام الأول من عمر الحكومة التي منحها مجلس النواب الثقة، نؤكد أن العراق قادر على أن يلعب دوره الحضاري في هذا العالم، فهو عراق الحضارة والكتابة والقانون والعِلم».

وأشار إلى أن «تقرير الأداء الحكومي السنوي الذي أطلق مؤخراً، أدرجت فيه المعلومات والقراءات بكل شفافية ودقة ووضوح، وهو يتضمن منجزات الحكومة خلال عام كامل»، مبيناً، أن «التقرير يدرج بكل شفافية وحيادية ما أنجزته الحكومة من شهر مايو/ أيار 2020 إلى شهر مايو/ أيار 2021، كذلك كل ما هو بصدد الإنجاز».

وأردف الكاظمي: «لقد عانى شعبنا كثيراً، وخذله الفاسدون وتجار الشعارات ومن لا ضمير له، واليوم نضع أمامكم وبكل شفافية ما أنجزناه وما لم ننجزه بعد، وما نحن في طريق إنجازه، خدمة للعراق والعراقيين الذين يستحقون الأفضل».

وتابع: إن «السنوات والعقود الطويلة من التخريب والتدمير أرهقت كاهل العراق، وراكمت على أهله المشاكل والآلام»، مستدركاً بالقول: «أسسنا مساراً للإصلاح والتغيير وبدأنا بالتقدم فيه، ومعاً سنطوي سنوات الماضي وننطلق إلى مستقبل مشرق واعد يلبي آمال الشباب».

وشدد الكاظمي، «نجحنا في إبعاد شبح الحرب عن العراق، ومضينا بسياسات داخلية متزنة، وعلاقات فاعلة ومتوازنة مع جميع جيراننا والقوى الإقليمية والدولية المختلفة. ووضعنا أول خطة للإصلاح الاقتصادي في تاريخ العراق، ومهدنا جميع المتطلبات للانتخابات، كما حققنا نجاحات في قطاع النفط والزراعة والاتصالات والموارد المائية، وفعلنا ملف مكافحة الفساد بإلقاء القبض على العشرات من كبار الفاسدين، على الرغم من كل المعرقلات وصعوبة المهمة التي تحملتها هذه الحكومة، ما زلنا نعتقد بأنها حققت تقدماً كبيراً في ملفّات عدّة».

وأكد الكاظمي عدم «الإصغاء للأصوات التي غرضها النيل من الحكومة وعملها، خاصة إجراءاتها التي ضربت مطامعهم؛ لأننا وضعنا مصلحة العراق أولاً ولا مطامع لدينا».