شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة واحد تدر على وكيل أعمال إيطالي راتب رونالدو في 8 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استطاع وكيل الأعمال الإيطالي مينو رايولا أن يحصل على عمولة قاربت من الراتب السنوي لنجم نادي يوفنتوس اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو وذلك نظير صفقة انتقال حارس مرمى شاب من نادي ايه سي ميلان الإيطالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة 5 سنوات مقابل 12 مليون يورو.

ووصفت الصفقة التي تمثلت في انتقال الحارس الشاب الايطالي جيانلويجي دوناروما إلى النادي الباريسي بالمجنونة حيث نال الوكيل 20 مليون يورو، واستطاع أن يتم الصفقة بمكالمة تلفونية واحدة.

وجاء اتمام الصفقة سريعاً بعد إعلان نادي ايه سي ميلان عدم اتمام التعاقد مع اللاعب بسبب المبالغة في قيمة عقده.

وأصبح الحارس الشاب ثاني أعلى حراس المرمى في العالم بعد الألماني مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني.

وبهذه الصفقة استطاع وكيل الأعمال مينو رايولا أن يحقق مبلغاً ماديا يفوق الراتب السنوي لمعظم نجوم الكرة العالميين حيث قاربت الصفقة راتب نجم يوفنتوس البرتغالي كرستيانو رونالدو، وكذلك راتب النجم الفرنسي كيليان مبابي السنوي الذي يبلغ 18 مليون يورو.

جدير بالذكر أن وكيل الأعمال رايولا قد حصل على مبلغ مشابه في صفقة انتقال بول بوغبا إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

