شكرا لقرائتكم خبر عن وعكة صحيّة لمرام البلوشي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرضت الفنانة الكويتية مرام البلوشي، لوعكة صحيّة نقلت على إثرها إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات الكويت، وذلك أثناء تصويرها مشاهد أحدث أعمالها الدرامية «ملاك رحمة».

وكشفت شقيقتها هند البلوشي عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»؛ أن مرام لم تتعرض لجلطة، كما يشاع عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هناك ارتفاع في «الأنزيمات» أدى لدخولها العناية المركزة. ونشرت مجموعة صور قديمة تجمعهما سوياً، إلى جانب مقطع فيديو من داخل العناية المركزة معلقة عليه «دعواتكم لأختي مرام».