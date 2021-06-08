شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء.. ويسجل 15.60جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصرى بمقدار يتراوح ما بين قرشين و3 قروش في البنوك العاملة في مصر، وذلك مقارنة بالأسعار الصباحية، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، مقابل 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

وفى البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة مسجلا 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 15.60 جنيه للشراء، 15.70جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.