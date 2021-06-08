شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة أسفل مستوى 10آلاف نقطة بختام جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 638.696 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 9963 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 2232 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 12484 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 3871 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2354 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3291 نقطة.