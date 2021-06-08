شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك: التسجيل الألكترونى للشحنات سيكون إلزاميا على الجميع بداية من يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الجمركي فرض حماية بالأساس وليست جباية

أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تعمل على تقديم الكثير من التسهيلات للإفراج الجمركي، مضيفا أن الدور الرئيسي للجمارك هو فرض حماية وليست جباية، فدور الجمارك حماية الدولة من دخول شحنات غير معلومة المصدر أو مضرة بالصحة أو مضرة بالصناعات المحلية.

وأشار بدوي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن بداية التطبيق الإلزامي لنظام الـ aci التسجيل الإلكتروني للشحنات إلى أن النظام سيكون إلزامي على جميع المتعاملين في الموانئ المصرية سيبدآ من 1 يوليو القادم، مشيرا إلى أنه يتم تدريب العاملين على النظام لتقديم أفضل خدمة جمركية من خلال النظام، مضيفا أنه يتم تحديث الأنظمة الجمركية، حيث تم تطوير منظومة أجهزة الاكس رأي.

وأكد غتورى أنه تم تغطية 90% من الموانئ المصرية للعمل بالنظام الجديدة للرقابة على الواردات، مشيرا إلى أنه تم إخطار جميع المتعاملين مع الموانئ المصرية وعددهم 32.5 ألف متعامل بتطبيق المنظومة بداية من الأول من يوليو.