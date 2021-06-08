شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات إلزاميًا بداية من أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المنظومة تستهدف حماية المواطن من المنتجات المجهولة وتقليل زمن الافراج الجمركي

أكد الدكتور إيهاب الجمل نائب وزير المالية إن نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI هو النظام الجمركي الجديد الذي يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية و بوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، مشيرا إلى أنه لن يتم دخول اي شحنة بداية من 1-7 القادم دون رقم التسجيل واستيفاء اكواد التسجيل، موضحا أنه سيتم تطبيق ذلك إلزاميًا على الواردات البحرية .

وأضاف الجمل في المؤتمر الصحفي للوزارة للاعلان عن المنظومة الجديدة أن الغرض من حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع واستخدام البيانات والمستندات الإكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.

وأشار إلى أنه سيتم تعيين دفعات جديدة من موظفي الجمارك بهدف تيسير الإجراءات وتغطية الوظيفة.