شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن: لجنة لحماية صناعة الدواجن بالتعاون مع مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدي حسن، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بمجلس النواب، أوصت بتشكيل لجنة تخطيط استراتيجية لوضع سياسات وأهدف واضحة لحماية صناعة الدواجن فى مصر.

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر، في بيان له منذ قليل، أنه تم الاتفاق على أن تضم اللجنة في عضويتها اتحاد منتجي الدواجن، وممثلين من وزارة الزراعة، وأعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.

وأشار مجدي حسن إلى أنه تم الاتفاق بين أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب والاتحاد العام لمنتجي الدواجن خلال جلسة الاستماع بمجلس النواب أمس، أن تكون اللجنة المشكلة للحماية والاهتمام بصناعة الدواجن هي المحرك الأساسي لكل ما يهم الصناعة من ملفات تشريعية ورقابية ووضع حوافز وضوابط لتنميتها، مع وضع آليات علمية وعملية لتنفيذ قانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، كجزء أساسي من خدمة صناعة الدواجن وحماية صغار المربين بشكل خاص.

وتضمنت التوصيات، التي أعلنت عنها لجنة الزراعة والرى، البحث عن آلية لإعداد قاعدة بيانات سليمة لقطاع الدواجن لاتخاذ قرارات سليمة وفقا لمعلومات دقيقة، وكذلك تنظيم عملية استيراد الدواجن لحماية صناعة الدواجن المحلية، ووضع الية لدخول صغار المنتجين باتحاد منتجى الدواجن.

كما تضمنت التوصيات، بحث آلية وجود فروع لاتحاد منتجى الدواجن فى المحافظات خاصة ذات الكثافة فى تلك الصناعة، وكذلك تسهيل إجراءات ترخيص المزارع واعداد حوافز تشجيعية لمن يسعى للترخيص.

الدكتور مجدى حسن خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى لمناقشة مشاكل صناعة الدواجن

وأيضا أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة لدراسة صندوق التعويضات بوزارة الزراعة لبحث الأموال الموجودة به والية للصرف فى الأغراض التى أنشئ من أجلها الصندوق لتطوير صناعة الدواجن ومواجهة الامراض الوبائية.

وكذلك تضمنت التوصيات، تفعيل الزراعات التعاقدية، لزيادة انتاج الذرة الصفراء المستخدمة فى الاعلاف، ودراسة استيراد اقماح بمستوى وأسعار اقل لدخولها فى الاعلاف لتقليل الأسعار، وتفعيل الرقابة على تداول الادوية البيطرية، لوقف تداول أى أدوية بيطرية غير مسجلة.

كما أوصت اللجنة، ببحث مدى أهمية الإبقاء على تسجيل الأدوية البيطرية فى وزارة الصحة، أو نقل ذلك الاختصاص للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

وكذلك أوصت، بتفعيل دور مراكز البحوث فى تطوير صناعة الدواجن، وتفعيل دور الإعلام فى تغيير النمط الاستهلاكى للمواطنين من الاعتماد على الدواجن الحية إلى الدواجن المجمدة والمبردة، لما لذلك من اثر طيب على صحة المواطن، أسوة بما تم من حملات توعية بشأن الاعتماد على الألبان المعبأة بدلا من الألبان السائبة.

وأوصت أيضا، بحل مشكلات منتجى البيض ودعمهم فى الصادرات، وكذلك تشكيل لجنة لتخطيط صناعة الدواجن، واعداد خطة زمنية لتفعيل القانون 70 لسنة 2009 تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.