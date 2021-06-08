شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 71 دولار لبرنت و68.79 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم71 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.79 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن أسعار النفط اليوم الثلاثاء واصلت خسائرها نتيجة كشف بيانات صينية عن هبوط واردات الصين من النفط الخام خلال مايو الماضي مما سلط الضوء علي القلق تجاه هشاشة التعافي للطلب العالمي على النفط الخام والوقود.

وكانت أسعار النفط الخام سجلت مكاسب أسبوعية هي الثانية علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 3.3%، مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 5% والتي تعد الأكبر منذ منتصف شهر أبريل الماضي.