شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 8 - 6 -2021 والان مع تفاصيل الخبر
وينتظر سوق المعادن الثمينة اليوم الثلاثاء 8 يونيو، إعلان القراءة المراجعة للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو والميزان التجاري الكندي والميزان التجاري في الولايات المتحدة، والوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمل في الولايات المتحدة
وشهد الذهب تقلبات كبيرة الأسبوع الماضي بفضل التحركات الحادة في الدولار الأمريكي، حيث ارتفع المعدن الأصفر يوم الجمعة مع انخفاض الدولار في ظل بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي جاءت دون التوقعات.
ويتداول المعدن الثمين حاليًا فوق قاع الأسبوع الماضي باستقرار، وإذا ما نجح في البقاء فوق المتوسطات المتحركة البسيطة، فمن المحتمل أن يستمر الاتجاه الصاعد، وإذا ما تم تجاوز المستوى النفسي 1,900، فيمكن إعادة اختبار أعلى مستوى خلال ستة أشهر عند 1,916 دولارًا للأونصة.