شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 8 - 6 -2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاع عند مستويات 812 جنيها للجرام عقب تذبذب واضح وصعود وهبوط الأسعار لأكثر من مرة في تداولات اليوم لتهبط لمستويات 808 جنيهات، ثم صعدت وقت صياغة التقرير إلي 812 جنيها للجرام، مع استمرار حركة الذهب في المعاملات الفورية.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 696 جنيها للجرام، وبلغ عيار 24 سعر 928 جنيها للجرام، في حين يسجل الجنيه الذهب سعر 6496 جنيها، وأونصة الذهب 1895 دولار "سعر فورى يتغير طوال الوقت.

وينتظر سوق المعادن الثمينة اليوم الثلاثاء 8 يونيو، إعلان القراءة المراجعة للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو والميزان التجاري الكندي والميزان التجاري في الولايات المتحدة، والوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمل في الولايات المتحدة

وشهد الذهب تقلبات كبيرة الأسبوع الماضي بفضل التحركات الحادة في الدولار الأمريكي، حيث ارتفع المعدن الأصفر يوم الجمعة مع انخفاض الدولار في ظل بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي جاءت دون التوقعات.

ويتداول المعدن الثمين حاليًا فوق قاع الأسبوع الماضي باستقرار، وإذا ما نجح في البقاء فوق المتوسطات المتحركة البسيطة، فمن المحتمل أن يستمر الاتجاه الصاعد، وإذا ما تم تجاوز المستوى النفسي 1,900، فيمكن إعادة اختبار أعلى مستوى خلال ستة أشهر عند 1,916 دولارًا للأونصة.