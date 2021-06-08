شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لمستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، لتسجل مستوى قياسي جديد ، وسط معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين فى معظم الأسواق ، بعد انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:07 بتوقيت غرينتش ،مسجلا مستوى قياسي عند 455.48 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا مستوى قياسي جديد ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 0.75% ، فى ظل التطورات الإيجابية حول جائحة فيروس كورونا فى القارة العجوز.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأقل من 0.1% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعد مكاسب قوية فى الجلسة السابقة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بحوالي 1.5% ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند معدل 1.54% ، الأمر الذي يعزز شهية المخاطرة فى معظم أسواق المال العالمية.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،قبل صدور بيانات التضخم فى الولايات المتحدة بعد غدا الخميس ،والتي سوف توفر المزيد من الرؤية الواضحة حول تزايد الضغوط التضخمية على المدى القصير على صانعي السياسة النقدية الأمريكية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.2% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.1%.