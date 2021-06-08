شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء فى طريقها صوب تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,889.72$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,898.98$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,903.34$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم من تراجع مستويات العملة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.2% ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود بفضل تكهنات أن تعزز بيانات التضخم فى الولايات المتحدة المقرر صدورها بعد غدا الخميس ، من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص برنامج شراء السندات فى وقت مبكر من العام المقبل.

سوف توفر تلك البيانات المزيد من الرؤية الواضحة حول تزايد الضغوط التضخمية على المدى القصير على صانعي السياسة النقدية الأمريكية.

أفادت مصادرة عديدة إن الحزب الديمقراطي سيبدأ غدا الأربعاء المقبل عملية إعداد مشروع قانون البنية التحتية للتصويت فى مجلس النواب الأمريكي بدعم من الحزب الجمهوري أو بدونه.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية"جانيت يلين" إن خطة إنفاق الرئيس جو بايدن البالغة 4 تريليون دولار ستكون مفيدة للولايات المتحدة ،حتى لو ساهمت فى ارتفاع التضخم فى البلاد ،وأدت إلى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 5.83 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,037.33 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 20 أيار/مايو الماضي.