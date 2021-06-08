شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أمازون (AMAZON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليؤكد بانخفاضه الأخير على كسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.26% بما يعادل 8.21 نقطة ليستقر السهم على سعر 3,198.01 دولار، ولكن نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما كبح من خسائر السهم الأخيرة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 3,244.44، ليستهدف مستوى الدعم 3,127.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط