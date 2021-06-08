شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يتراجع بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد – تحليل – 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فايزر (PFE) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الفرعية 39.40، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 41.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه