شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يعاود الانخفاض – تحليل – 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بايدو (BIDU) الانخفاض في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.11% بما يعادل -4.07 نقطة ليستقر السهم على سعر 188.92 دولار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 205.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 176.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط