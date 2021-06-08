«اتصالات» تدرج سندات بقيمة مليار يورو في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج سندات برنامج السندات متوسطة الأجل الصادرة عن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بقيمة إجمالية تصل إلى مليار يورو في السوق اعتبارا من تاريخ 14 يونيو الجاري.

ويأتي إدراج السندات التي تتكون من فئتين استناداً إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن نظام السندات ولأحكام المادة 13 من تعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وطالب السوق في تعميم أصدره بهذا الخصوص وجرى توزيعه على جميع الإدارات والوسطاء المعتمدين تنفيذ القرار، كل في مجال اختصاصه.

وشملت قائمة أحكام تسعير السندات فئة من السندات تصل قيمتها لـ 500 مليون يورو بفائدة ثابتة 0.375% تستحق عام 2028 حيث سيتم دفعها بتاريخ 17 مايو من كل سنة وحتى تاريخ الاستحقاق.

وتضم الفئة الثانية من السندات أيضاً إصدار سندات بقيمة 500 مليون يورو بفائدة ثابتة نسبتها 0.875 % تستحق عام 2033 وتدفع ابتداء من تاريخ 17 مايو 2022.

(وام)