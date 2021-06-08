شكرا لقرائتكم خبر عن نتس يسحق باكس بغياب هاردن ويتقدم 2-0 في السلسلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - رويترز

أحرز كيفن دورانت 32 نقطة في ثلاثة أرباع، ولم يتأثر بروكلين نتس بغياب جيمس هاردن المصاب، ليسحق ميلووكي باكس 125-86 في المباراة الثانية من مواجهتهما في قبل نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في نيويورك.

ويتفوق نتس صاحب التصنيف الثاني في الشرق 2-0 بالسلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، قبل المباراة الثالثة في ميلووكي يوم الخميس.

وتقدم بروكلين، الذي لم يتأخر مطلقاً في النتيجة، بفارق وصل إلى 49 نقطة في الربع الأخير، وكان نتس متقدماً بفارق عشر نقاط على الأقل في آخر 39 دقيقة من المباراة.

وفي 33 دقيقة، نجح دورانت في 12 تصويبة من أصل 18 وسجل 30 نقطة على الأقل للمرة الرابعة في الأدوار الإقصائية، كما أحرز أربع ثلاثيات واستحوذ على أربع كرات مرتدة ومرر ست كرات حاسمة.

وأنهى دورانت مشاركته في المباراة بتجاوز يانيس أنتيتوكومبو ليسجل ثنائية قبل 4.8 ثانية على نهاية الربع الثالث ويمنح بروكلين التقدم 95-65.

وأضاف كايري إيرفينج 22 نقطة ومرر ست كرات حاسمة مع نتس الذي بلغت نسبة نجاح تصويباته 52.1 بالمئة وحقق رقماً قياسياً في تاريخ الفريق بتسجيله 21 ثلاثية.

وتصدر أنتيتوكومبو لاعبي باكس وسجل 18 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة، ونجح أنتيتوكومبو في ثماني تصويبات من 15 محاولة، وأهدر خمس رميات حرة من سبع.

وأحرز كريس ميدلتون لاعب باكس 17 نقطة لكنه أضاع تصويباته الثماني الأولى، وأنهى المباراة بتسجيل ثماني تصويبات من أصل 20 محاولة وفقد الكرة خمس كرات، واكتفى جرو هوليداي بتسجيل 13 نقطة.

وشاهد هاردن المباراة من مقاعد البدلاء بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية عقب مرور 43 ثانية من المباراة الأولى يوم السبت.