شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تجيز استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لـ"كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت - رويترز

قالت وكالة الأنباء الكويتية الثلاثاء، إن الكويت أجازت استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" للوقاية من مرض كوفيد-19.

وهذا هو رابع لقاح تجيزه الكويت بعد لقاحات فايزر بيونتك وأسترازينيكا وموديرنا.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة الكويتية إعلانها إصدار ترخيص استخدام الطوارئ للقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، بناءً على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارتي تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية والصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وأضافت الوكالة نقلاً الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة، الدكتور عبدالله البدر قوله، إن اللجنة الفنية أجرت في هذا الشأن، مراجعة مستفيضة لجميع البيانات والتقارير العلمية، إلى جانب إجراء تقييم شامل لمعلومات السلامة والفعالية والجودة.

وتابع البدر، أن اللجنة قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته، إضافة إلى التحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج، والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح، حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

مشيراً إلى أن عملية المراجعة شملت أيضاً جميع الجوانب الفنية والعلمية، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه، علاوة على استمرارها في متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح محلياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.