شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 9988 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 2236 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 12518 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 3886 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2362 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 3301 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1256 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ سبيد ميديكال، المصرية للاتصالات، رواد السياحة-رواد، الدلتا للسكر، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، العربية للخزف-سيراميكا ريماس.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، النساجون الشرقيون للسجاد، القابضة المصرية الكويتية، 73949 سهم، 2.9 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي ابن سينا فارما، المصرية للمنتجعات السياحية، حديد عز 25 ألف سهم، 150 ألف سهم، 181.5 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 30 ألف سهم، فيما باعت إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية 2000 سهم، وباع مجلس إدارة شركات شارم دريمز للاستثمار السياحي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية حديد عز 12500 سهم، 52.8 ألف سهم، 181.5 مليون سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة الرواد للسياحة، شراء المساهم عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب، 385 ألف سهم بسعر 27.2022 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 10.5 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 2.244% إلى 4.4679%، منوهةً إلى أن حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم وهو علي محجوب 12.625%.

كما أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، شراء المساهم عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب، 19.4 مليون سهم بسعر 4.0324 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 78.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 0.783% إلى 5.1446%، منوهةً إلى أن حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم وهو علي محمود نسبة 6.2439%.

في سياق منفصل أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة، نتائج الأعمال المجمعة (للقوائم المالية غير المدققة) عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة إيرادات بلغت 57.2 مليون جنيه مقابل 53.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020، وانخفض صافي الربح إلى 72.1 ألف جنيه مقابل 3.7 مليون جنيه بنسبة انخفاض 98%، مرجعة سبب انخفاض صافي الربح ناتج عن انخفاض الأرباح الناتجة عن النشاط بسبب ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.

في سياق آخر أعلنت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، تلقيه كتاب من بنك أبو ظبي التجاري، والذي يفيد تلقيه عرضًا معدل للعرض الملزم من شركة تي إيه تي للخدمات الطبية-إحدى الشركات التابعة لشركة الإسكندرية للاستثمارات الطبية- وذلك للاستحواذ على حصة البنك البالغة 51.54% من خلال التقدم بعرض شراء إجباري حتى عدد 14.3 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بسعر نقدي يبلغ 49.04 جنيه بإجمالي قيمة 700 مليون جنيه.

فيما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقتها على طلب شركة الدار العقارية مد مهلة التقدم بعرض الشراء الإجباري على كامل أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، لمدة 30 يوم عمل إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المخلة المحددة لتقديم عرض الشراء الإجباري في 14 يونيو الجاري، وذلك للانتهاء من الفحص النافي للجهالة وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.